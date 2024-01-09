Как сообщает AS Tallina Lennujaam, в течение года из аэропорта Таллина можно было летать напрямую по 60 направлениям, из которых 44 были регулярными, 16 — чартерными. Основными маршрутами, по которым летала почти треть пассажиров, были основные узловые пункты — Рига, Хельсинки и Франкфурт.

Больше всего пассажиров обслужили авиакомпании air Baltic и Ryanair — 26% и 16% соответственно.

"Это был год стабильного роста. Мы адаптировались к быстро меняющейся среде. Первый и последний квартал были очень сильными, лето было немного скромнее, чем ожидалось, но в целом мы очень довольны годом", — сказал член правления Tallina Lennujaam Ээро Пяргмяэ, которого цитирует пресс-служба.

"План зимних полетов сопровождается продажей самого большого количества мест в истории предприятия, что показывает, что наша работа с авиакомпаниями принесла свои плоды и что наше направление к сбалансированному портфелю авиакомпаний правильное и осуществимое", — добавил он.

В летнем сезоне 2024 года аэропорт прогнозирует рост спроса на авиабилеты, а в целом по году ожидает 5-процентного увеличения пассажиропотока.

"Весной из Таллина начнут полеты две новые авиакомпании: Transavia France, которая с начала апреля будет летать в Париж два раза в неделю, и немецкая Eurowings, которая с конца марта предложит прямые рейсы в Прагу до четырех раз в неделю. Новыми прямыми рейсами air Baltic в летнем сезоне станут Биллунд, Мальта и Бургас, а Ryanair будет выполнять рейсы по 11 направлениям, добавит частоту полетов на существующих маршрутах", — отметил Пяргмяэ.

Региональные аэропорты Эстонии в прошлом году обслужили 63 тыс. пассажиров. Больше всего вырос пассажиропоток в аэропорту Кярдла — на 35%, до 16,2 тыс. человек, чему способствовал ввод в эксплуатацию более крупного самолета на маршруте Кярдла-Таллин. Аэропорт Курессааре обслужил 42,2 тыс. пассажиров (рост 9%). Пярнуский аэропорт обслужил 2,087 тыс. пассажиров (снижение на 28%).