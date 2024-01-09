"Главным событием фестиваля станет военно-историческая реконструкция боевого эпизода Волочаевской операции", — говорится в сообщении.

У подножия сопки Июнь-Корань будут развернуты исторические мастер-классы, интерактивы и выставки на тему "Гражданская война и интервенция на Дальнем Востоке".

Для зрителей установят палатки для обогрева и приготовят солдатскую кашу.

Фестиваль проводит РО ООД "Поисковое движение России" в Хабаровском крае при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Росмолодежь.Гранты.

Волочаевская битва — одно из решающих сражений последнего этапа Гражданской войны в России. Событие произошло 12 февраля 1922 года. Битва развернулась на землях площадью около 3 тыс. гектаров. Народно-революционная армия Дальневосточной республики противостояла частям Дальневосточной белой армии и победила в тяжелом бою. В этой битве погибли 570 человек, более 1250 были ранены и получили обморожения. Белоповстанцы потеряли около 1000 человек.

В 1927 году на сопке Июнь-Корань, которую также называют Волочаевской, был открыт памятник-музей героям Гражданской войны. В Хабаровске, в музее имени Гродекова находится круговая панорама "Волочаевской битвы" размером 43 на 6 метров, одна из трех, существующих в России. На нем с исторической подлинностью воссозданы детали сражения.