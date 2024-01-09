По данным сейсмологов, во вторник, 9 января, в 7:48 по местному времени (2:48 мск) землетрясение магнитудой 3,9 энергетическим классом 11,1 произошло в горах Восточного Саяна в Монголии. Эпицентр находился рядом с госграницей РФ, в 84 км северо-восточнее поселка Кунгуртуг (республика Тыва), где ощущалось 2 балла.

В понедельник, 8 января, в 13:23 по местному времени (8:23 мск) землетрясение энергоклассом 10,3 магнитудой 3,5 регистрировалось в акватории озера Байкал в Бурятии. Эпицентр находился в Чивыркуйском заливе рядом с северной оконечностью полуострова Святой нос, где находятся популярные у туристов Змеевые горячие источники.

Кроме того, утром 6 января подземный толчок энергоклассом 10,6 магнитудой 3,6 регистрировался в Муйском районе Бурятии. Эпицентр находился на склоне Муяканского хребта в 35 км восточнее станции Северомуйск БАМа.

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юго-западе — озеро Хубсугул (Монголия), на северо-востоке — горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Усиление сейсмической активности Байкальского рифта началось осенью 2020 года серией землетрясений магнитудами 4-5. В 2023 году регистрировался спад активности.