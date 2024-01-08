"Мировой турбизнес до сих пор восстанавливается после пандемии. Для Москвы 2019 год был рекордным по внутреннему турпотоку. Но в 2023-м мы приняли на 22% больше гостей", — написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

По словам мэра, этот результат был достигнут благодаря постоянному улучшению городской инфраструктуры и ориентации на глобальные тренды.

В сообщении на сайте мэра и правительства Москвы уточняется, что на внутреннем рынке сегмент делового туризма сохраняется на уровне 20%, при этом число бизнес-поездок в 2023 году выросло на 28% по сравнению с 2022 годом.

В 2023 году столица провела три крупные конференции в сфере туризма. Совокупно в них приняли участие более тысячи гостей — представители российской и иностранных индустрий гостеприимства, организаторы конгрессно-выставочных мероприятий, эксперты в области делового, промышленного, образовательного и других видов туризма.

Отмечается, что одним из главных событий года для московской туротрасли стала первая международная конференция в сфере делового туризма Meet Global MICE Congress, которая прошла в столице и объединила профессионалов из 14 стран. Мероприятие посетили 67 делегатов из-за рубежа, включая Индию, Китай, страны Ближнего Востока, СНГ и Юго-Восточной Азии.

Благодаря развитой инфраструктуре и оригинальным тематическим проектам Москва получила статус "Столица детского туризма — 2024". По результатам опроса жителей 10 регионов, откуда путешественники чаще всего приезжают в Москву, четверть из них посещает город именно для того, чтобы показать столицу своим детям, говорится в сообщении.