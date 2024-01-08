"Зарядье" — одна из главных достопримечательностей столицы. На его территории здания XVI века соседствуют с современной архитектурой. С момента открытия в 2017 году парк посетили более 66 млн человек, в прошедшем году — 11,9 млн", — приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

В сообщении уточняется, что посещаемость парка увеличивается третий год подряд, а показатели уже приблизились к допандемийным.

В 2023 году в парке прошло более 380 культурных и деловых мероприятий, включая фестивали, концерты, выставки и форумы, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Одним из самых популярных мест стал подземный музей, где прошли четыре выставки на тему искусства. В Старом Английском Дворе представили шесть исторических экспозиций, посвященных в том числе скульптору Евгению Вучетичу и поэту Владимиру Маяковскому. Любители фестивалей могли посетить мероприятия, посвященные музыке и науке.

Кроме того, парк "Зарядье" стал одной из площадок проекта "Ночь кино". Летом в кинотеатре "Под стеклянной корой" показывали классические фильмы с 35-миллиметровой пленки и документальные картины.

Летом в "Зарядье" прошла часть мероприятий Московского урбанистического форума, в том числе Международный форум инноваций БРИКС. В ноябре площадка объединила участников модного форума BRICS+ Fashion Summit.