"В этом году речные вокзалы приняли рекордное количество посетителей — 3 млн человек. Проведено больше 600 бесплатных мероприятий. Мы продолжим развивать речные вокзалы, в том числе в качестве культурных площадок", — приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале департамента транспорта Москвы в понедельник.

Кроме того, в сезон летней навигации от причалов Северного и Южного речных вокзалов можно было отправиться в круиз до 30 крупных городов и туристических центров России, уточняется в сообщении дептранса.