Погибшему 42 года, он находился в автобусе, следовавшем из Коломбо в Матару по южной скоростной автомагистрали. Инцидент произошел возле развязки Пиннадува, в 10 км от популярного у туристов города Галле, где располагается форт XVI века, построенный португальскими колонистами.

Как сообщили в полиции, водитель автобуса предположительно уснул за рулем, в результате чего столкнулся с задней частью грузовика, едущего в том же направлении.

Гражданин России, находившийся в передней части автобуса, скончался от полученных травм после того, как его доставили в больницу Карапития в Галле. Еще одна пара иностранных туристов, находившаяся в передней части автобуса, получила травмы, пострадавшие госпитализированы», — пишет издание Dailymirror.lk.

Как отмечается, водитель автобуса был арестован после аварии, полиция проводит расследование инцидента.