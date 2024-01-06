"В рамках фестиваля гостями московских усадеб уже стали 260 тыс. человек. Участники подписали более 46 тыс. открыток и выпили около 20 тыс. литров чая", — написал Собянин в своем блоге в субботу.

Мэр напомнил, что в фестивале принимают участие 15 усадеб, среди которых особняки, расположенные в историческом центре Москвы, и бывшие загородные поместья, вошедшие в черту города: усадьбы Струйских, Васильчиковой, Мухиных, Салтыкова, Ржевского-Лихачевых-Филиппа, Разумовского, Михалково, Влахернское-Кузьминки, Остафьево, Воронцово, Люблино, Кусково, Сад им. Баумана, музеи-заповедники "Царицыно" и "Коломенское".

С 22 декабря по 8 января в них организовано свыше 400 просветительских, музыкальных, культурных, развлекательных, спортивных мероприятий. Среди них — костюмированные балы-маскарады и потешные гуляния, интеллектуальные лекции и музыкальные эксперименты, квесты для детей и познавательные экскурсии для взрослых.

В рамках фестиваля проходят выступления модных диджеев, музыкантов и актеров, объединяющие традиции дворянских балов с современной электронной музыкой и лазерными шоу. Завершающий музыкальный эксперимент состоится 8 января в Екатерининском парке, сообщил мэр.