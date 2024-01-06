"Полицейские Паттайи получили сообщение о падении 42-летнего россиянина с восьмого этажа кондоминиума в районе Джомтьен. Прибыв на место происшествия, они оцепили территорию. Погибший был резидентом жилого комплекса. Имя жертвы не разглашается до сообщения его семье и посольству", — пишет издание.

По словам охранника кондоминиума, ночью за час до происшествия россиянин вел себя неадекватно: шумел, тряс входные двери. Постояльцы вызвали полицию, тогда мужчина попытался сбежать и исчез из поля зрения.

Спустя некоторое время охранник услышал звук удара о землю и обнаружил мертвого россиянина.

По данным полиции, на теле погибшего при первичном осмотре не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Его тело передали судмедэкспертам для установления точной причины гибели.