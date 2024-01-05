Лайнер, выполняющий рейс 3511, должен был вылететь в 3.05 утра пятницы, однако из-за технической неисправности судна рейс был задержан сначала до 12.30, а затем до 18.10 вечера. По информации телеграм-канала Shot, за пассажирами прибыл запасной борт с Кубы.

Маргарита — остров в Карибском море, славится своими пляжами, в том числе дикими, где можно наблюдать морских обитателей и редких птиц. Туристов сюда привлекают также отели с системой "все включено", тематические и аква-парки, рынки. Порламар, самый большой город и столица острова, расположен в его южной части. Время перелета из Москвы в Порламар составляет чуть больше 14 часов.