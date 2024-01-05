«Несмотря на логистические ограничения, туристическая отрасль Крыма справляется со всеми сложностями. По данным министерства курортов и туризма республики, на 1 января количество отдыхающих за 2023 год составило 5,2 млн туристов, что на 20% ниже уровня 2022 года. Из них 58% прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 28% – на поездах, 14% – по сухопутному маршруту через новые территории Российской Федерации», — написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов добавил, что в январские праздники отдохнуть в Крыму планируют порядка 180 тыс. гостей.

«Средняя загрузка работающих в праздничные дни отелей и санаториев составляет более 60%, загрузка ведущих курортных комплексов с развитой туристической инфраструктурой – 95% и выше», — подчеркнул он.

В 2022 году Крым принял 6,3 млн туристов, в рекордном 2021 – 9,5 млн.