Рейс WZ3077 должен был вылететь по расписанию в 22:20 в среду, но фактически отправился в 13:30 в четверг.

Вылет был задержан для обеспечения безопасности полетов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Red Wings.

"Пассажирам были предоставлены вода и горячее питание в соответствии с федеральным авиационными правилами. Желающим пассажирам с детьми был также предоставлен проход в бизнес-зал, — сказали в пресс-службе. — После получения необходимых разрешений о технической исправности воздушного судна было принято решение о посадке пассажиров".

Несколько пассажиров, по данным компании, отказались от полета.