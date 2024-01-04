"Программу подготовили на ВДНХ, площадках фестиваля "Путешествие в Рождество" и в парках. Самых маленьких ждут спектакли и мастер-классы, а молодежь и людей постарше — концерты, экскурсии и ярмарки. Желающие могут присоединиться к акции "Москва помогает". Приглашаем всех встретить Рождество в столице", — сказала Сергунина, чьи слова приводятся на сайте мэра и правительства Москвы.

Мероприятия рождественской программы пройдут на 36 площадках главного зимнего фестиваля столицы — "Путешествие в Рождество", который в этом году посвящен разным эпохам в истории Москвы — от Средневековья до наших дней. Гостей ждут на разнообразные мастер-классы, в частности, на фестивальных площадках на Сухонской улице, Манежной площади и в Олимпийской деревне, говорится в релизе.

Ледовые шоу "Щелкунчик", "Золотой ключик" и "Золушка" представят 6 и 7 января ещё на одной площадке — катке на площади Революции. В эти же дни на площадке в Теплом Стане можно будет увидеть "Царевну-лягушку", а в Марьине — "Белоснежку".

В Парке Горького и на 25 площадках фестиваля организуют детские спектакли. В частности, 6 января на Городецкой улице сыграют "Рождество в облаках", а 7 января на Коптевском бульваре — "Госпожу Метелицу".

Ежедневно с 10 утра на фестивальных площадках открываются ярмарки с подарками ручной работы. Все желающие могут принести подарки для жителей новых территорий и участников СВО в пункты акции "Москва помогает", которые есть практически во всех округах столицы на площадках "Путешествия в Рождество".

С подробной программой фестиваля "Путешествие в Рождество" можно ознакомиться на посвященной ему странице сайта "Московские сезоны".

Также рождественские мероприятия, среди которых концерты в залах и на открытых площадках, экскурсии, лекции и мастер-классы, пройдут в столичных парках. Вход на большинство из них свободный.

В частности, в саду "Эрмитаж" 6 января организуют рождественские чтения и мастер-класс по декорированию, а 7 числа покажут семейный спектакль. В музее-заповеднике "Коломенское" 6 января состоится музыкальная программа, а 7 января — интерактивное мероприятие "Чудо Рождества" рядом с деревянным дворцом Алексея Михайловича. На территории музея-усадьбы "Измайлово" 7 января пройдут рождественские гуляния, а на главной сцене парка "Фили" — концерт. "Бал в валенках" состоится 8 января в саду им. Баумана, где гости будут танцевать в душегреях, платках, кафтанах и зипунах, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы.

В рамках проекта "Рождественская открытка с ВДНХ летит по всей стране" 7 января любой желающий сможет отправить по почте поздравление знакомым и близким из других городов России. Достаточно заполнить открытку и опустить ее в почтовые ящики, места расположения которых опубликованы на сайте ВДНХ в новогоднем разделе. Кроме того, на территории ВДНХ выступят актеры известных уличных театров, а завершится день концертом на катке.

Рождественская программа запланирована и в рамках Международной выставки-форума "Россия", отметили в мэрии: в пространстве Москвы проведут мастер-класс, покажут представление, а вечером здесь выступит музыкальный ансамбль.