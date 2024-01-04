"В 2024 году планируем открыть новую станцию "Потапово", которая станет конечной для Сокольнической линии. Она будет расположена в створе дорожной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе и станет первой отапливаемой наземной станцией московского метро", — говорится в сообщении в личном блоге Собянина.

По словам мэра, "Потапово" значительно улучшит транспортное обслуживание свыше 90 тыс. жителей поселения Сосенское. Пользоваться новой станцией будут жители и близлежащих Южного Бутова, Воскресенского, а также города Щербинки. "Общая готовность станции составляет почти 80%, идет монтаж инженерного оборудования", — уточнил мэр. Ранее Собянин сообщил, что с открытием станции "Потапово" жители поселений Сосенское и Воскресенское, Щербинки смогут экономить в пути до 40 минут в день. Прилегающую к станции территорию благоустроят.