«В 2023 году число гостей достигло 1 360 000 тысяч человек, что на 15% больше, чем за 2022 год. Тогда итоговая цифра составила порядка 1 170 000 гостей. Мы постоянно проводим исследования нашей целевой аудитории, и на данный момент мы можем констатировать, что Красная Поляна – курорт семейный: более 70% туристов приезжают к нам с супругами и детьми», – цитирует пресс-служба гендиректора курорта Яну Перепечаеву.

Она добавила, что больше всего гостей курорта привлекают разнообразные возможности летнего и зимнего отдыха в горах – катание на лыжах и сноубордах зимой, походы по экотропам и прогулки в горах, спа и горные бани, тематический парк для детей и взрослых, а также знакомство с краснополянской кухней. По словам Перепечаевой, гастрономический туризм сейчас – один из самых популярных в Красной Поляне.

«Главной новинкой прошедшего года стало пакетное предложение «Наполни свое лето», созданное в соответствии с принципами устойчивого развития. Для формирования пакета активностей были проведены исследования целевой аудитории, которые показали изменения в предпочтениях гостей и их приверженность к осознанному подходу к путешествиям и бережному отношению к природе», — подчеркнула гендиректор курорта.

Как сообщалось, зимний сезон 2023/2024 стартовал на курорте раньше ожиданий благодаря обильным снегопадам в ноябре. Впервые за пять лет часть трасс удалось открыть уже 1 декабря.