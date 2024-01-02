"За 2023 год мы подводим итоги с хорошим ростом: всего мы обслужили 36,6 млн пассажиров", — сообщил Никулин руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову в ходе осмотра им "Шереметьево" во вторник.

На внутренних линиях, по словам Никулина, обслужено 27 млн пассажиров (+22%), на международных — 9,6 млн (+50%). В число самых популярных внутренних направлений вошли Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Екатеринбург, Владивосток, зарубежных — Анталья, Стамбул, Ереван, Минск, Пекин, следует из презентации аэропорта.

В 2022 году на фоне введения антироссийских санкций, ударивших по авиаотрасли, "Шереметьево" обслужило 28,4 млн человек (-8% г/г). Для сравнения — в 2019 году через аэропорт было перевезено 49,9 млн пассажиров. Статистика "Шереметьево" включает детей до двух лет.

В 2024 году, по словам Никулина, "Шереметьево" рассчитывает увеличить пассажиропоток на 7% в сравнении с 2023-м: "Мы запланировали и посчитали совместно с группой компаний "Аэрофлот" — планируем перевезти не менее 38,7 млн пассажиров, по отношению к 2023 году рост будет обеспечен еще на 7%".

Возобновлять работу терминалов D, E и F для достижения этого показателя не потребуется, отметил он. "В целом данный терминальный комплекс — В и С — справится с этим пассажиропотоком — пока на этот год терминалы южной стороны открывать не планируем", — сказал Никулин.

В "Шереметьево" всего пять пассажирских терминалов, из них работают в данный момент только два — расположенные на северной стороне аэропорта В и С. Южный терминал D был закрыт в марте 2022 года на фоне падения перевозок из-за санкций, F — в конце 2021 года в связи с реконструкцией (в настоящее время приостановлена), Е — в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

"Шереметьево" — крупнейший аэропорт РФ. Базовые авиакомпании — "Аэрофлот", "Россия", "Победа". Среди обслуживаемых иностранных перевозчиков — Etihad, Qatar Airways, китайские Hainan Airlines, China Southern Airlines.