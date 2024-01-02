"Мы обеспечили более 103 млн (пассажиров — ИФ). Мы находимся в подсчетах, официальные данные у нас появляются через месяц. Но мы с уверенностью можем сказать, что поставленная перед нами задача, и президентом, и председателем правительства, она выполнена", — сказал Ядров.

Он отметил, что по внутрироссийским рейсам зафиксирован рост на 6,6% по отношению к предыдущему году. Динамику на международных маршрутах он не привел.

Согласно комплексной программе развития авиаотрасли до 2030, общий пассажиропоток в 2023 году ожидался на уровне 103 млн человек (+8% г/г). В 2022 году на фоне антироссийских санкций, ударивших по авиации, показатель упал на 14%, до 95,2 млн человек.