"Почти полмиллиона человек встретили Новый год на центральных площадках в каждом округе столицы, в городских парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество", — написал Собянин в своем телеграм-канале в понедельник.

По его словам, для москвичей и гостей города в ночь с 31 декабря на 1 января прошли концерты, световые шоу и театрализованные постановки.

"Праздничная программа охватила 21 столичный парк и 12 окружных площадок. Традиционно одной из главных стала ВДНХ — здесь показали ледовое шоу и спектакли о символах-покровителях годов", — отметил мэр.

Он уточнил, что до трех часов ночи работали и 26 площадок "Путешествие в Рождество" — крупнейшего зимнего фестиваля Европы.

По словам мэра, в новогоднюю ночь пассажиры совершили больше 1,2 млн поездок на городском транспорте.

"По традиции метро, МЦК и наземный транспорт работали бесплатно и без перерыва. МЦД продлили работу до 3:00. Для пассажиров, которые встретили Новый год в поездке, мы организовали прямую трансляцию поздравления президента. Её посмотрели и послушали 77 тысяч человек — на 10% больше, чем годом ранее", — сказал Собянин.

Он заметил, что самыми популярными станциями в эту ночь стали "ВДНХ", "Охотный Ряд" и "Площадь Революции" — "рядом с ними находятся любимые места новогодних прогулок".

Кроме того, мэр отметил высокий уровень работы специалистов городских служб — в новогоднюю ночь они "организовали безаварийную работу всех систем жизнеобеспечения".

"На дежурстве были 1781 аварийно-восстановительная бригада, порядка 1,5 тыс. человек личного состава пожарно-спасательного гарнизона и семь вертолётов", — сообщил Собянин.

"Город убирало больше 10 тыс. единиц техники. Энергетики поднимали температуру в системе отопления в связи с резким похолоданием. В итоге всё прошло без сбоев", — заключил мэр