"Я очень рад, что в 2024 году внутренний контроль над воздушным и морским транспортом между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенской зоны уйдет в прошлое после 12 лет переговоров. Таким образом, мы продолжаем строить еще более широкую и сильную зону свободного передвижения", — заявил министр внутренних дел завершающей 31 декабря свое председательство в Совете ЕС Испании Фернандо Гранде-Марласка Гомес.

В коммюнике совета сообщается, что решение было принято единогласно в письменной форме.

"С 31 марта 2024 года больше не будет проверок людей на внутренних воздушных и морских границах ЕС между Болгарией и Румынией и другими странами Шенгенской зоны. Эта дата соответствует изменению зимнего/летнего расписания, установленного Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA)", — говорится в документе.

В нем отмечается, что "после этого первого шага совету следует принять дальнейшее решение об установлении даты отмены проверок на внутренних сухопутных границах".

Решение Совета ЕС приветствовала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня исторический день для Болгарии и Румынии. И источник большой гордости для румынских и болгарских граждан. С марта они смогут свободно пересекать внутренние морские и воздушные границы без пограничного контроля. Это важный шаг вперед для этих двух стран и для Шенгенской зоны в целом", — заявила глава Еврокомиссии.