"Впервые в истории наш город-курорт принял 7,6 миллиона гостей. Это на 400 тысяч человек больше предыдущего периода, или на 5,8%", — написал мэр в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Сочи постоянно повышает качество индустрии гостеприимства.

"Продолжаем развитие главного курорта нашей страны и расширение спектра услуг санаторно-курортного комплекса. В ближайшие годы в Сочи появятся новые современные объекты размещения. Прогнозируем увеличение общего турпотока к 2030-му году до 10 миллионов туристов в год", — сообщил Копайгородский.

По его словам, рекордным туристом 2023 года стал житель Санкт-Петербурга Денис Коломов с детьми, который второй сезон подряд проводит новогодние праздники в горном кластере Сочи.

"Желаю нашим гостям интересно провести время и отдохнуть", — добавил мэр Сочи.