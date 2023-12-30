"Люди стали охотнее покупать путевки в Северную Осетию, едут посмотреть Владикавказ, подышать горным зимним воздухом, попробовать нашу удивительную национальную кухню. Мы гостям очень рады! Туристическое направление — одно из приоритетных в общей системе развития республики", — сказал Меняйло.

По его словам, республике одобрили почти 800 млн рублей на создание модульных гостиниц и придорожного сервиса.

"Мы продолжаем активно строить "Мамисон" и "Алания парк", которые по плану уже в следующем году примут первых туристов. Получили федеральную поддержку на возведение глэмпингов", — добавил глава республики.

Он напомнил что специалисты "Кавказ.РФ" разработали мастер-план туркластера "Солнечный пояс Алании".

Ранее сообщалось, что Северная Осетия планируют принять не менее 42 тыс. туристов в период предстоящих новогодних праздников. В январе 2023 года республику посетили свыше 38,6 тыс. туристов.