"Информируем об отмене блочной полетной программы на рейсах авиакомпании Air Arabia с вылетом в период со 2 по 22 января включительно. Решение об отмене программы было принято в связи с рядом факторов, которые обусловлены снижением рентабельности за прошедший временной период, включающий летний сезон. Деньги будут возвращены после заявлений туристов при наличии полного пакета документов. Туры также могут быть перебронированы на другие страны отдыха по текущим ценам", — говорится в сообщении.

Как отметили в Tez Tour, колебания курса и его укрепление на высоких отметках, переизбыток авиаперевозки, а также в целом сложный для турбизнеса год привели к принятию "сложных, но необходимых на текущий момент решений".

В настоящее время в компании ведется подсчет проданных туров в ОАЭ на рейсах Air Arabia с вылетом в период со 2 по 22 января.

В Tez Tour добавили, что все остальные туры в ОАЭ с забронированным авиаперелетом или без него осуществляются в договорные сроки. Находящиеся на отдыхе туристы могут использовать все забронированные и оплаченные услуги по договору.