Ковриков временно исполнял обязанности генерального директора с 2022 года. Он поблагодарил министерство за доверие и поддержку.

"Для меня очень важно сохранить нашу командную работу в музее, потому что высокие результаты можно достичь только вместе. Мы поставили себе высокую планку, которой будем соответствовать и дальше", — цитирует Коврикова пресс-служба.

Он также сообщил, что в 2024 году ключевым событием для ГМЗ станет открытие Верхнего сада после масштабной реставрации, которую провели впервые за 50 лет.

Ковриков начал музейную карьеру в 2000 году в янтарных мастерских музея-заповедника "Царское Село", где участвовал в проекте воссоздания Янтарной комнаты Екатерининского дворца.

С 2010 года работал в ГМЗ "Петергоф" под руководством прежнего директора Елены Кальницкой, с 2014 года — в должности заместителя генерального директора по культурно-просветительской работе.

За реализацию Национальной программы детского туризма стал лауреатом премии правительства РФ в области туризма.