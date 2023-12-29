Исследователи творчества писателя отмечают, что герой романа Константин Левин — самый автобиографичный персонаж писателя из всех им созданных.

"В спецпроекте "Анна Каренина": Левин — Толстой. Покровское — Ясная Поляна" музей развивает эту мысль и находит сходства и различия между автором и его литературным персонажем", — отмечается в сообщении.

Через три темы — "Личность", "Имение" и "Семейная жизнь" — новый спецпроект рассказывает, как события из жизни Льва Толстого воплощались на страницах его знаменитого романа. В качестве основы для сравнительного анализа были использованы воспоминания самого писателя и его ближайшего окружения, а также главы романа, посвященные истории Константина Левина.

Проект проиллюстрирован изображениями из фондов музея-усадьбы, а также современными фотографиями Ясной Поляны.

Под Тулой в Ясной Поляне находится музей-усадьба Л.Н.Толстого — родовое имение писателя. Здесь он родился и провел большую часть своей жизни. Мемориальные ландшафты усадьбы (сады, парки, пруды, посаженные Толстым леса), как и здания конца XVIII — начала XIX вв., поддерживаются в своем неизменном историческом виде.