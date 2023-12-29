"Лыжные забеги, хоккей в валенках, семейные эстафеты, развлечения для детей и взрослых на катках — все это и многое другое ждет жителей и гостей Подмосковья в праздничные дни", — приводятся в сообщении слова министра физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрия Абаренова.

Старт "Декаде спорта и здоровья" 31 декабря даст "Манжосовская лыжная гонка" в Одинцовском парке. В ней примут участие более тысячи любителей лыж. В этом году мероприятие состоится в 54-й раз. Новогодние соревнования проведут и на лыткаринской лыжной трассе "Волкуша".

В Королеве в канун Нового года пройдет турнир по хоккею в валенках для взрослых и детей, а также карнавальное массовое катание на стадионе "Вымпел". В Лобне на последний день года запланирован новогодний турнир по футболу на снегу среди дворовых команд.

2 января в парке имени Н. Островского в городском округе Ступино пройдет уже традиционный костюмированный лыжный заезд "На спорте после оливье".

Всего в рамках "Декады спорта и здоровья" проведут более 500 спортивно-массовых мероприятий.

Для жителей и гостей Московской области этой зимой будут работать 166 лыжных трасс общей протяженностью 789 км, более 840 катков. Также на территории Подмосковья доступны 18 горнолыжных курортов.