Темой "Снежной деревни" в текущем году стала "Музыка вокруг нас". Над ее созданием работали более 20 скульпторов.

Ледяные скульптуры и снежные барельефы посвящены знаковым музыкальным явлениям и стилям. В разных залах "Снежной деревни" можно увидеть и услышать работы, посвященные Виктору Цою, группе "Ноль", джазу, альтернативному року, бардовской песне, фильмам со знаменитыми музыкальными темами, а также звукам природы.

Традиционно "Снежная деревня" работает до майских праздников.

Кроме того, с 23 декабря и до середины апреля в Хибинах работает парк "Таинственный лес". На площади около 3 га художники ежегодно создают сказочное пространство, где туристы могут увидеть героев мифов и сказок. В этом году лейтмотивом "Таинственного Леса" стала водная стихия.

"Снежная деревня" возводится мастерами из России и зарубежья в Хибинах с 2008 года. Скульпторы начинают работу в сооружении из искусственного снега, разделенного на залы и галереи, в ноябре. Из снежных кубов и льда с помощью различных инструментов они вырезают скульптуры, барельефы на стенах, объединенные одной тематикой. Температура внутри "Снежной деревни" и расположение в Хибинах позволяют экскурсионно-туристическому центру принимать гостей до конца апреля — начала мая.

В 2012 году экскурсионно-туристический центр "Снежная деревня" вошел в книгу рекордов России как самое крупное сооружение из снега. Его площадь составляла 2,014 тыс. кв. м.

Арт-парк "Таинственный Лес" существует с 2018 года. Он стал художественным проектом, особенность которого в естественном ландшафте Хибин.