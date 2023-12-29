"Программа на ближайшие 5 лет предусматривает ремонт порядка 800 километров дорог в муниципалитетах, в том числе, более 200 километров — в 2024 году", — говорится в сообщении.

Как отметил на заседании правительства региона губернатор Игорь Руденя, "необходимо в приоритетном порядке обеспечить в муниципалитетах ремонт дорог, способствующих повышению транспортной доступности учреждений здравоохранения, образования, культуры и экономики".

В программу включены участки улично-дорожной сети в муниципалитетах, дворы, школьные маршруты, подъезды к сельским населенным пунктам, туристским достопримечательностям, социально значимым объектам.

В частности, в Твери планируется привести в порядок свыше 100 км дорог, почти 42 тыс. кв. м дворов, более 100 тыс. кв. м тротуаров.

В Ржеве в предстоящую пятилетку приведут в нормативное состояние 52 км улиц, в Вышнем Волочке — 24 км, в Кашинском — 20 км, в Удомельском — 18 км, в Осташковском — 14 км.

Кроме того, в 2024 году возле организаций сферы образования отремонтируют 128 тыс. кв. м. В следующем году проектом будет охвачено 72 площадки, в 2025 и 2026 годах — еще более 250 территорий.

Кроме того, предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности на дорогах: установка пешеходных и барьерных ограждений, искусственных неровностей, разметки, знаков, освещения и светофоров.

Ранее в регионе была принята пятилетняя программа ремонта межмуниципальных и региональных дорог. Всего в нее включено 111 объектов, в том числе те, что приводятся в порядок по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".