Общая стоимость проекта — 1,9 млрд рублей. Реализация инвестиционного проекта планируется за счет собственных и кредитных средств.

Инвестор приступил к реализации проекта в 2023 году, участок предоставлен в аренду на 10 лет.

Инвестиционным проектом предполагается создание 360 рабочих мест.

По данным ЕГРЮЛ, 100% долей "Город Нартов" владеет Таймураз Дзуцев. Ему также принадлежит предприятие по торговле питьевой водой ООО "Тбау", которую производит ГК "Бавария". Ранее Дзуцев был одним из соучредителей автономной некоммерческой организации футбольный клуб (АНО ФК) "Алания".