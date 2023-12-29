Новая выставка включает произведения мастеров второй половины ХХ -начала XXI века из фондов Тульского музея изобразительных искусств: Порфирия и Андрея Крыловых, Никаса Сафронова, Андрея Дюкова, Николая Буртова, Романа Рахматулина и других.

"Все они отразили в своих работах жизнь итальянского города с его дворцами, каналами, и, конечно, знаменитым Карнавалом. Дополняют экспозицию изделия из марганцевого стекла и венецианские маски", — отмечается в сообщении.

"Здесь представлены шедевры, которые были подарены нашему музею в разное время, в том числе к его 100-летию. Экспонируются и работы наших земляков Порфирия и Андрея Крыловых, которые неоднократно бывали в Венеции, городе — мечте всех живописцев. Выставка позволит совершить визуальное путешествие во времени и поддержит предновогоднее настроение", — сказал на открытии экспозиции генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.

"Выставка "Путешествие в Венецию" позволит проследить, как менялась жизнь города с течением времени и как её воспринимали мастера разных поколений", — отметила, в свою очередь, первый заместитель генерального директора Марина Кузина.

Так, посетители выставки смогут рассмотреть сценки из городской жизни на полотнах отца и сына Крыловых — представителей советской художественной школы, выполненные маслом на холсте. А также современные произведения Андрея Дюкова, Николая Буртова и Романа Рахматулина, добавили в пресс-службе.

Выставка работает по 26 февраля 2024 года.