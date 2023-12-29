"На страницах изданий — малоизвестные сведения о главном сражении 1380 года, опыт военной археологии российских ученых, история селищ и городищ, заповедных территорий Тульской и Калужской областей, рассказ о судьбах матерей и жен героев Куликовской битвы. Для детей подготовлена настольная игра-поход к слиянию Дона и Непрядвы и энциклопедия о Куликовом поле с дополненной реальностью", — сказала Котикова.

По ее словам, научные издания музея-заповедника "Куликово поле" ориентированы, в первую очередь, на преподавателей и студентов вузов историко-археологической специализации, российских ученых и любителей отечественной истории.

Так, большой интерес исследователей вызвал каталог "Следы великого сражения. Свод находок с поля Куликовской битвы" кандидатов исторических наук Татьяны и Андрея Наумовых и оружиеведа Юрия Кулешова. Это юбилейное иллюстрированное издание, которое описывает и атрибутирует 155 предметов, найденных на Куликовом поле. Коллекция в каталоге разделена по категориям. Читатель может изучать оружие дистанционного и ближнего боя, защитное вооружение, снаряжение коня и всадника, кресты-энколпионы, украшения, нумизматику.

Издание "Древнерусские археологические памятники конца XII — 3-й четверти XIV века района Куликова поля", подготовленное ведущим исследователем Куликова поля Андреем Наумовом, обобщает итоги 20-летних исследований древнерусских археологических памятников Куликова поля, происходивших в период с 1982 по 2003 годы.

Информацию о находках на поле сражения, о времени Куликовской битвы и ее участниках любознательные исследователи смогут прочесть в справочнике "Куликовская битва: вопросы и ответы". В нем в простой и доступной форме изложены представления современных ученых о Мамаевом побоище. Каждую тему в справочнике дополняют изображения предметов из музея Куликовской битвы в Моховом и QR-код. С его помощью обладатели смартфонов могут перейти на тематически близкие сюжеты одноименного видеопроекта. Сами видеоролики размещены на ресурсах музея-заповедника "Куликово поле".

Широкому кругу читателей представлен природно-исторический путеводитель "От Непрядвы до Угры". Этот справочник объединил в туристический маршрут два соседних региона — Тульскую и Калужскую области. Автор издания, тульский писатель и журналист Олег Хафизов подробно описал Куликовскую битву и Великое стояние на Угре, окружающие поля сражений места и предложил интересные маршруты для увлекательного путешествия вглубь веков.

Для детей и их родителей подготовлена энциклопедия дополненной реальности "Куликово поле. Невероятные факты", которая знакомит с событиями "трехвековой борьбы" Руси с Золотой Ордой, начиная с битвы на реке Калке в 1223 году. На страницах красочного издания можно найти краткое жизнеописание героев Куликовской битвы — Дмитрия Боброка-Волынского, Владимира Серпуховского, Семена Мелика, узнать о быте наших предков и жизни ордынских кочевников.

В настольной игре "Путь к Куликову полю" дети вместе с родителями переносятся в 1380 год и знакомятся со старинными русскими городами и реками на пути войска князя Дмитрия Донского к месту великого сражения. Игроки отправляются в дорогу из древнерусских княжеств — Дмитрова, Волока Ламского, Боровска, Можайска и Серпухова. Победителем игры становится участник, который первым пришел на Куликово поле.

Куликовская битва (Мамаево или Донское побоище) — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле (юго-восток Тульской области) в районе к югу от впадения реки Непрядва в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве рассматривается как шаг к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.

В апреле 2021 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о подготовке и проведении празднования в 2030 году 650-летия Куликовской битвы. В предварительную программу вошли более 50 мероприятий.