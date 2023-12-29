"Сработала сигнализация. Все благополучно, никто не пострадал. Сургутской транспортной прокуратурой организована проверка", — сказали в пресс-службе.

По данным онлайн-табло московского аэропорта "Внуково", упомянутый рейс в пятницу выполнял самолет авиакомпании Utair. Вместо Когалыма борт был вынужден совершить посадку в Сургуте.

В авиакомпании "ЮТэйр" "Интерфаксу" подтвердили, что самолет, выполнявший рейс из московского аэропорта Внуково в Когалым, произвел посадку в Сургуте.

"Из-за неблагоприятной метеообстановки в Когалыме авиакомпания организует перевозку пассажиров наземным транспортом из Сургута в Когалым. Для выполнения рейса Когалым-Внуково пассажиров также доставят автобусами в Сургут, откуда борт вылетит в Москву", — сообщил представитель авиакомпании.