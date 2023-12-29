План праздничных мероприятий утвердил губернатор края Виктор Томенко. В него вошли всероссийские выставки и фестивали, краевые просветительские акции и конкурсы, театральные постановки.

Откроется юбилейный год на Алтае показом эскизов будущих спектаклей о Шукшине в рамках драматургической лаборатории "Шукшин. Миф и реальность" в Алтайском краевом театре драмы 13 и 14 января.

Всероссийский мемориальный музей-заповедник Василия Шукшина в течение года представит жителям и гостям края несколько крупных выставочных проектов. В их числе выставка к 50-летию первой постановки спектакля "Энергичные люди" на сцене Большого драматического театра имени Георгия Товстоногова, выставочный проект "Шукшин о себе и люди о Шукшине", а также совместная выставка с киностудией "Мосфильм".

В июле в регионе пройдет всероссийский фестиваль "Шукшинские дни на Алтае", а в сентябре — II театральный фестиваль по произведениям Василия Шукшина "Здравствуйте, люди!". Также запланированы научно-практические конференции, презентации изданий и всероссийский онлайн-марафон "Алтай читает Шукшина".