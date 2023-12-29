"Праздничные поздравления с Новым годом организованы на всех маршрутах общественного транспорта. Вместе с пассажирами поездку совершили главные новогодние герои. Они провели песенные конкурсы, загадывали загадки и фотографировались со всеми желающими", — говорится в сообщении.

В ночь с 31 декабря на 1 января автобусы №38, 43, 48, 83, 87, 92, 95, 556, 560 будут ходить до 00:00 мск, маршруты 38, 87, 92 и 95 до 02:00. А 1 и 2 января в связи с низким пассажиропотоком на городских и пригородных маршрутах, кроме маршрутов горного кластера, вводится расписание выходного и праздничного дня.

"Работу общественного транспорта продлят и в Рождественскую ночь. Девять маршрутов будут курсировать до 03.00. Это автобусы №№ 38, 43, 48, 83, 87, 92, 95, 556, 560",- отмечается в сообщении.

На период праздничных дней также увеличено количество автобусов на маршруте №163 "ПГТ Красная Поляна (ост. Вертодром) — б/о Красная Поляна — ж/д вокзал Эсто-Садок — ж/д вокзал Красная Поляна" с трех до девяти единиц. С 27 декабря запущен новый муниципальный маршрут №777 "Аэропорт — Красная Поляна".

"Движение городских и пригородных маршрутов можно отследить в реальном времени на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи и в бесплатном мобильном приложении Транспорт.Сочи", — добавили в пресс-службе.

Кроме того, в период новогодних праздников будет увеличена составность электропоездов. Так, 3 пары пригородных поездов в 10-вагонном исполнении будут курсировать по маршруту Сочи — Роза Хутор — Сочи, а также 4,5 пары по маршруту Туапсе — Имеретинский курорт — Туапсе, 0,5 пары по маршруту Туапсе — Аэропорт — Туапсе, 1 пара по маршруту Краснодар — Имеретинский курорт — Краснодар. Планируется открытие дополнительных окон билетных касс на станциях Сочи, Адлер, Роза Хутор, Имеретинский курорт.

"Мы постоянно ведем работу по улучшению работы общественного транспорта, но в преддверии Нового года решили улучшить и настроение пассажиров. Такую акцию "Новый год в автобусе" мы проводили ранее и получили массу положительных отзывов. Поэтому решили сделать ее традиционной. Также по городу курсируют "Автобусы желаний". На них размещены яркие наклейки, светящиеся гирлянды, в салоне звучат новогодние композиции и поздравления. В целом в период каникул по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского скорректировали схему движения общественного транспорта с учетом удобства для жителей и гостей города", — цитирует пресс-служба директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Александра Кулик.