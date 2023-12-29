Портал AeroRoutes, специализирующийся на обновлении и ежедневных изменениях расписаний авиакомпаний по всему миру, пишет, что новые направления включают следующие: Ашхабад — Абу-Даби (ОАЭ), Ашхабад — Хошимин (Вьетнам) и Ашхабад — Милан (Италия).

Рейсы по маршруту Ашхабад — Абу-Даби будут выполняться один раз в неделю с 5 января (возобновление). Полеты Ашхабад — Хошимин будут осуществляться два раза в неделю с 5 марта, Ашхабад — Милан/Мальпенса — один раз в неделю с 6 марта.

Как сообщалось, "Туркменские авиалинии" недавно возобновили пассажирские рейсы по маршруту Ашхабад — Москва (аэропорт "Домодедово"). Первый рейс состоялся в середине декабря текущего года, а к февралю 2024 года планируется увеличить число рейсов до 10 в неделю.

Самолет Boeing-777-300ER, который был введен в эксплуатацию в начале декабря 2023 года, начал выполнять регулярные рейсы по маршруту Ашхабад — Бангкок с 22 декабря.

Авиакомпания "Туркменские авиалинии" — флагманский перевозчик Туркмении, выполняющий внутренние пассажирские и международные грузовые авиаперевозки. Принадлежит государству (в лице авиапредприятия "Туркменистан").