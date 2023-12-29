"Повышение тарифа запланировано на 6% в октябре 2024 года. При этом удорожание билетов по "плоским" тарифам будет ниже годовой инфляции 2023 года", — сообщил перевозчик.

"Плоские" тарифы действуют на рейсах "Аэрофлота" из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. Стоимость билетов составляет 17 100 руб. в одну сторону, 28 400 руб. туда и обратно (на рейсах авиакомпании "Россия" — 15 050 руб. и 25 000 руб. соответственно). Стоимость перелета в Калининград — 6 400 руб. в один конец и 10 650 руб. туда и обратно.

Программа "плоских" тарифов запущена в 2014 году, воспользоваться перелетом (только в экономическом классе) могут все желающие пассажиры. Билеты по таким тарифам продаются по ценам значительно ниже себестоимости перевозки, при этом государством они не субсидируются. Затраты "Аэрофлота" на программу в 2021 году (более свежих открытых данных нет) оценивались первым вице-премьером Андреем Белоусовым в сумму более 10 млрд руб.