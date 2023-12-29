"Костромская область выглядит очень достойно по развитию турпотока. Цифры — цифрами, но важна еще и оценка предпринимателей. А они тоже говорят о росте турпотока. Вот и сегодня мы здесь в прекрасном объекте, это ресторан "Сыровар" и Дом костромского сыровара. И интерьеры, и качество работы, ну прям здорово. Туризм — точка роста, и его точно надо инвестировать", — подчеркнул министр.

По данным пресс-службы региональной администрации, в прошлом году число туристических поездок к доковидному периоду выросло в регионе на 16%. В этом году прирост к прошлому году — более 30%. Это на 10% больше, чем среднероссийская динамика (19%).

Костромская область активно развивает туристические бренды, пользуется федеральными мерами поддержки. В рамках национального проекта развития туризма, инициированного Президентом России Владимиром Путиным, регион в этом году привлек 36 млн рублей. Разрабатываются новые турмаршруты, закупается туристическое оборудование.

Расширяется номерной фонд. Только в прошлом году реализовано шесть проектов, в работе еще пять. Количество номеров увеличится на 140 единиц. На их строительство из федерального бюджета привлечено 58 млн рублей. В следующем году планируют открыть пятизвездочную гостиницу. Объем привлеченных инвестиций — более 1,2 млрд рублей.

К приему туристов готовы 118 коллективных средств, способных единовременно принять 8459 гостей. Классифицированы 77 гостиниц, в том числе восемь — четырехзвездочных, 28 — трехзвездочных. Средняя загрузка коллективных средств размещения в 2022 году увеличилась до 45%.

По словам министра, единой системой продвижения туристического бизнеса станет открывшийся накануне национальный портал Russia.Travel, позволяющий пользователям получить полный спектр отраслевых услуг: от бронирования отелей до продвижения конкретного направления в туризме.

"Мы вышли из режима чисто информационного ресурса и перешли в формат туристического маркетплейса. Я обращаюсь к туристическому бизнесу и к регионам: пользуйтесь этим ресурсом, активно размещайте свои продукты. А мы будем прикладывать максимум усилий для его развития. Уже в этом году мы получили 6 миллионов посещений на платформе", — отметил Решетников.