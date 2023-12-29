"31 декабря и 1 января автобусы будут ходить по расписаниям выходного дня. В последние рейсы в воскресенье они отправятся около 23 часов, а в первые рейсы в понедельник водители выйдут около 6",- уточнил собеседник.

Решение об отмене праздничного развоза новгородцев из центра в "спальные" районы связано с отменой в целях безопасности массовых мероприятий. Согласно информации регионального Минтранса, пассажирские перевозки по расписанию выходного дня продлится в Великом Новгороде до 8 января включительно. 9 января транспортники вернутся к работе в будничном режиме. "В расписаниях возможны изменения",- добавили в министерстве. Так, транспортники не исключили, что на праздниках организуют дополнительные рейсы в пригородный Музей народного деревянного зодчества "Витославлицы", куда новгородцы и туристы традиционно устремляются в первые дни января.