"На конец года общее количество по группе "Аэрофлот будет 98 воздушных судов, которые переведены в собственность российского юридического лица. Это, конечно, способствовало наращиванию международного пассажиропотока", — сказал он, уточнив, что по итогам 2023 года группа перевезет за рубеж 9,5 млн пассажиров из общего количества в 47 млн.

Выкуп и перерегистрация иностранных лайнеров в РФ позволяет использовать их на зарубежных рейсах без риска ареста. В течение года "Аэрофлот" несколько раз сообщал о таких сделках с иностранными лизингодателями. Всего, по подсчетам "Интерфакса", компании удалось "очистить" 76 бортов, которые находились в запрещенном западными санкциями операционном лизинге. Кроме того, сообщалось о выкупе 10 Boeing 777 и 8 Airbus A330, которые находились в не запрещенном финансовом лизинге (при таких сделках воздушное судно по истечении контракта переходит в собственность перевозчика).

Права собственности на эти воздушные суда получили страховая компания ООО "Страховая компания "НСК" и подконтрольное ему ООО "НЛК-финанс", с которым заключаются новые сделки лизинга выкупленных самолетов.

Самолеты выкупаются за счет средств Фонда национального благосостояния и собственной чистой прибыли авиакомпаний.