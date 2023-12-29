За время путешествия Дед Мороз побывал в девяти городах, в том числе в Париже, Риме, Минске и Ереване. Праздничные мероприятия прошли в посольствах РФ и Русских домах. Также зимний сказочник посетил больницы, школы-интернаты, приюты, культурные центры и воскресные школы. Порядка десяти спектаклей и музыкальных постановок представил Дед Мороз для маленьких зрителей.
Как отмечает пресс-служба, в 2022 году с российским волшебником встретились 10 тыс. человек из Италии, Сербии, Белоруссии, Казахстана и Армении.
Путешествие Деда Мороза за рубеж организовало правительство Вологодской области в рамках международного гуманитарного сотрудничества. Поддержали проект министерство иностранных дел РФ и Россотрудничество.