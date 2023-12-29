"Сегодня в Москве открылся пятый международный автовокзал — "Красногвардейский", — написал Собянин в своём телеграм-канале в пятницу.

С "Красногвардейского" ежедневно будут отправляться до 360 международных и междугородных рейсов, в том числе в ДНР, ЛНР и другие южные регионы страны.

По словам мэра, обновление автовокзала позволило увеличить его пропускную способность примерно на 70%. В сутки им смогут пользоваться до 3-4 тыс. пассажиров. Работать автовокзал будет круглосуточно.

"Первые рейсы отправятся уже в ближайшие дни. В 2024 году автобусы начнут ходить в Ереван, Тбилиси, Батуми и Бишкек. В будущем планируем добавить и другие направления", — сообщил Собянин.

Мэр подчеркнул, что с открытием автовокзала "Красногвардейский" полностью завершена программа модернизации московских автовокзалов. Небольшие и устаревшие автостанции реконструировали, построили новые. Город получил современные транспортные хабы "Южные ворота", "Северные ворота", "Саларьево" и "Центральный".