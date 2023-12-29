"Средства в размере свыше 17 млн руб. республика планирует реализовать проекты по обустройству национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, проведение событийных мероприятий, создание кемпингов", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что участие субъекта в упомянутом нацпроекте предоставляет региону дополнительные возможности для развития туриндустрии.

Как заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, в 2023 г. туристский поток в регион в сравнении с прошлым годом увеличился на 10 %: республику посетило более 115 тыс. человек.

"В предстоящие новогодние выходные мы ожидаем более 5 000 гостей. Увеличился в этом году и уровень бронирования средств размещения. Эти цифры показывают нам то, что республика обладает большой привлекательностью, и так как численность отдыхающих с каждым годом растет, наша задача делать все необходимое для того, чтобы гостям было у нас не только интересно, но и комфортно", — цитирует Калиматова его пресс-служба.

По словам главы республики, традиционно востребованным направлением отдыха в регионе является горнолыжный, лечебно-оздоровительный, экологический, этнокультурный, экстремальный и гастрономический туризм.

По данным пресс-службы, в рамках инвестпроекта всесезонного курорта "Армхи" в республике предполагается строительство трехкресельных подвесных канатных дорог общей протяженностью 1 779 м, учебного склона протяженностью 195 м, горнолыжной трассы протяженностью 7 917 м, реконструкция системы искусственного снегообразования 8 112 м, а также строительство 6 гостиниц. Уже создано 60 рабочих мест, введены в эксплуатацию 3 объекта.