"Всего группа "Аэрофлот" в 2023 году перевезет 47 млн пассажиров. Это на 15% выше результатов предыдущего года", — сказал Александровский.

В частности, одноименная флагманская авиакомпания группы перевезет 25 млн человек (при наличии 171 самолета), низкобюджетная "Победа" — 13 млн (41 самолет), "Россия" — 9 млн (136 самолетов).

В январе "Аэрофлот" анонсировал, что рассчитывает перевезти по итогам 2023 года 43,5 млн человек, что на 7% больше, чем в 2022 году. В июле прогноз был улучшен до 45,2 млн человек (+11%).

На внутренних линиях, по словам Александровского, будет перевезено 37,5 млн пассажиров, на международных — 9,5 млн.

"Аэрофлот" — крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% — у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.