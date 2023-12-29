В рамках подготовки к празднованию в 2024 году 300-летия со дня рождения философа, родоначальника немецкой классической философии Иммануила Канта, в университете разработана VR-экскурсия "У замка. Прогулка с Иммануилом Кантом". Это модуль, разработанный специально для смартфонов, который будет доступен при помощи QR-кода.

Тем, кто скачает программу, предлагается прогулка по улицам и площадям Калининграда-Кенигсберга, многих из которых уже нет на современной карте города, а остатки других еще можно увидеть в реальности.

Туристы и жители города, находясь на маршруте, включающем Московский проспект, руины Королевского замка, гостиницу "Калининград" и другие здания, смогут погрузиться в атмосферу Кенигсберга времен Иммануила Канта и посмотреть в формате 3D, как выглядел Королевский замок, дом философа, знаменитая аптека Хагена и другие достопримечательности. По ходу движения можно будет познакомиться с виртуальными моделями 89 ныне несуществующих зданий.

В данный момент создатели маршрута ведут согласование с городской администрацией места установки стоек с QR-кодами на маршруте.

"Приложение разработано при помощи html-верстки, что позволяет использовать его не только на ПК, но и в смартфонах, более того, в мобильной версии можно включить навигацию при помощи встроенного в устройства гироскопа. Для комфортного перемещения в реконструкции, не при помощи свайпа, а с помощью поворота устройства, это добавляет интерактивности и геймификации в процесс", — цитирует пресс-служба ректора БФУ им. И. Канта Александра Федорова.

Как сообщалось, БФУ совместно с правительством Калининградской области готовит программу празднования 300-летия со дня рождения философа, родоначальника немецкой классической философии Иммануила Канта в 2024 году.