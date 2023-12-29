Базовый сбор за взлет-посадку увеличится с 586,5 руб. до 656,8 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна (МВМ), сбор за авиационную безопасность (без досмотра и осуществления пропускного режима) — с 28,9 руб. до 32,4 руб. за тонну.

Плата за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях (терминалы B и D) вырастет со 191,4 руб. до 214,4 руб. на одного пассажира, на международных — с 583,2 руб. до 653,2 руб. в терминалах В, C, D, со 147,8 руб. до 165,5 руб. — в E, F.

На 12% будет проиндексирован и базовый тариф ООО "Шереметьево Хэндлинг" (сервисная "дочка" МАШ) на обслуживание пассажиров. На внутренних рейсах (терминалы B, D) он вырастет с 231,4 руб. до 259,2 руб. за человека, на международных в C, D, E — с 255,6 руб. до 286,3 руб., на международных в F — с 237,5 руб. до 266 руб.

Для иностранных авиакомпаний МАШ также поднимает тарифы с января. Сбор за взлет-посадку для них увеличится на 4,4%, с $15,83 до $16,52 за тонну МВМ, сбор за авиационную безопасность (без досмотра и пропускного режима) — на 4,7%, с $1,29 до $1,35. Плата за предоставление аэровокзала вырастет на 4,4%: в терминалах B, C, D — с $18,35 до $19,16 на одного пассажира, в E, F — с $10,78 до $11,25.

"Шереметьево" — крупнейший по пассажиропотоку аэропорт РФ. Базовые авиакомпании — "Аэрофлот", "Россия", "Победа". Среди обслуживаемых иностранных перевозчиков — Etihad, Qatar Airways, китайские Hainan Airlines, China Southern Airlines.