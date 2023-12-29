"Дом Тита Серова, который в 2024 году отпразднует 150-летний юбилей, внешне выглядит так же, как и в момент постройки. В обновленном здании, одной из самых больших исторических жилых построек Заонежья, будут жить сотрудники музея и гости", — говорится в сообщении.

Реставрация дома, расположенного в прямой видимости Кижского погоста, шла более трех лет по проекту карельского специалиста по деревянному зодчеству и архитектора Татьяны Вахрамеевой, а дорабатывали его специалисты музея.

Реконструкция осложнялась тем, что новые подоконники, окна, переплеты, пороги, двери и прочие архитектурные детали и украшения изготавливались отдельно для каждого проема, поскольку здание возводилось, когда еще не было стандартов строительства, отмечают в музее.

В настоящее время Дому Серова, в отличие от остальных старинных построек Заонежья, возвращены первоначальные цвета, отмечают в музее. Светлые стены и яркие детали придают зданию праздничный вид.

Двухэтажный дом вмещает 11 полностью меблированных квартир, кухню, туалеты и душевые, хозяйственные комнаты со стиральными машинами и большой зал. Здание подключено ко всем коммуникациям.

"Открытие дома Серова — начало решения многолетней проблемы благоустроенного жилья для сотрудников на острове Кижи. Этот опыт тем более важен для нас, что в этом году Комитет Всемирного наследия одобрил план развития территории острова, который включает проектирование и строительство поселка в северной части острова", — передает пресс-служба слова директора музея "Кижи" Елены Богдановой.