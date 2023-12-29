Реставрация дома, расположенного в прямой видимости Кижского погоста, шла более трех лет по проекту карельского специалиста по деревянному зодчеству и архитектора Татьяны Вахрамеевой, а дорабатывали его специалисты музея.
Реконструкция осложнялась тем, что новые подоконники, окна, переплеты, пороги, двери и прочие архитектурные детали и украшения изготавливались отдельно для каждого проема, поскольку здание возводилось, когда еще не было стандартов строительства, отмечают в музее.
В настоящее время Дому Серова, в отличие от остальных старинных построек Заонежья, возвращены первоначальные цвета, отмечают в музее. Светлые стены и яркие детали придают зданию праздничный вид.
Двухэтажный дом вмещает 11 полностью меблированных квартир, кухню, туалеты и душевые, хозяйственные комнаты со стиральными машинами и большой зал. Здание подключено ко всем коммуникациям.
"Открытие дома Серова — начало решения многолетней проблемы благоустроенного жилья для сотрудников на острове Кижи. Этот опыт тем более важен для нас, что в этом году Комитет Всемирного наследия одобрил план развития территории острова, который включает проектирование и строительство поселка в северной части острова", — передает пресс-служба слова директора музея "Кижи" Елены Богдановой.