Курс доллара в 11:22 МСК составил 88,9875 руб./$1, опустившись на 37,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. Евро при этом торговался на отметке 98,5775 руб./EUR1 — минус 1,0425 рубля к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 67,4 копейки — до 93,3 рубля. Курс китайского юаня уменьшился на 9 копеек — до 12,51 руб.

"Основные мировые валюты сегодня предпринимали попытку восстановления после существенного снижения днем ранее. В текущий момент мы не видим поводов для дальнейшего их роста. Так, пара "доллар-рубль" в ближайшие сессии может закрепиться в диапазоне 85-90 руб./$1 и в первом квартале сохранить позиции в рамках обозначенного коридора. При благоприятном внешнем фоне не исключаем тестирования его нижней границы в ближайшие месяцы", — отмечает главный аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Богдан Зварич.