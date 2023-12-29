"На полную мощность комплекс заработает в новогодние каникулы. Объект — долгожданный и, уверен, будет пользоваться большой популярностью", — сообщил Дегтярев журналистам.

Глава региона отметил, что спортобъект построен в рамках флагманского проекта "Край притяжения. Туризм в удовольствие" и нацпроекта "Туризм". Инвестором проекта выступило ОАО "Центр инновационных технологий города Хабаровска". Работы ведутся с 2019 года. На данном этапе в строительство горнолыжного комплекса вложено около 1 млрд рублей.

В сезоне 2024 года лыжникам и сноубордистам на участке в более 20 га будут доступны два снежных склона протяженностью 1,2 и 1,3 км, станция нижней и верхней канатной дороги, четырехместный кресельный подъемник, прокат оборудования, система искусственного оснежения. Трасса освещена, для этого была построена новая ЛЭП длиной 1,4 км. Также подготовлена площадка для автотранспорта на 330 машиномест.

"Пока была задача открыть и раскатать маршрут, чтобы люди начали сюда приезжать. Сейчас идут переговоры с Минприроды РФ о переводе под рекреацию 340 га в распоряжение края. Дальше будет строительство отелей, СПА, ресторанов, в том числе и частного жилья. Уверен, что найдутся желающие построить здесь несколько поселков", — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в планах правительства региона сделать горнолыжный комплекс "Хехцир" круглогодичным спортивным и курортным центром. Специалисты считают, что условия для строительства новых объектов там самые подходящие: уникальная природа, перепад высот в 430 м и возможность оборудовать 22 км спусков.

Планируется, что на "Хехцире" можно будет проводить соревнования международного уровня.

ГЛК "Хехцир" находится в 25 км от Хабаровска на склоне горного хребта Большой Хехцир. Ранее на этом месте располагалась горнолыжная база "Спартак".