"В ней представлены уникальные экземпляры и типы саней: от кукольных и детских саночек, до купеческих саней и крестьянских розвальней; женские, пассажирские, грузовые, городские, деревенские, детские, военные и многие другие. В коллекции есть сани из блокадного Ленинграда, Ясной Поляны, из дальних деревень и маленьких поселков", — говорится в сообщении.

Владелец коллекции — Алексей Калмыков, который не только собирает старинные сани по всей стране, но и реставрирует их, отмечает пресс-служба.

Выставка пройдет одновременно в шести локациях в городе.

Также на Рождество запланированы праздничные катания на санях.