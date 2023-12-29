"Псков ждал Поганкины палаты, терпеливо, очень долго. И вот, наконец, этот момент настал. Сегодняшние Поганкины палаты обязаны своим существованием не только своему создателю, но и огромному количеству людей, которые заботились об их сохранении. Сегодня мы должны поклониться памяти тех, кто работал над тем, чтобы палаты были сегодня такими, какими мы их видим", — цитируются в сообщении слова генерального директора Псковского музея-заповедника Светланы Мельниковой.

Центральное место в экспозиции занимает "Кабинет купца Поганкина". В зале Поганкиных палат, наполненном уникальными экспонатами, гости смогут увидеть рабочее пространство легендарного псковского купца, изучить его библиотеку, познакомиться с праздничной и повседневной посудой и утварью того времени, увидеть знаменитые печные изразцы.

Помимо этого, в экспозиции представлены элементы купеческого гардероба того периода, а также воссоздан неотъемлемый элемент дома каждого русского человека — красный угол.

Посетители увидят купеческий рабочий стол с письменными и другими рабочими принадлежностями, кресло, "Книгу псковитина, посадского торгового человека Сергея Поганкина", напольный сундук для документов, напольный светильник-шандал, представленный деревянной подставкой с железным светцом и многое другое.

Узнать, как жил и какой промышленностью занимался Поганкин, гости смогут в пространстве под названием "Жилые и промышленные палаты купца Сергея Поганкина". Экспозиция расскажет о строительстве палат, промышленном дворе Поганкина, тщательно продуманной системе отопления палат и, конечно же, об уникальной канализации, которая была устроена в здании.

В экспозиционном пространстве задействованы и парадные сени Поганкиных палат, которые предлагают гостям ознакомиться с путеводителем по экспозициям музейного комплекса. Он содержит планы залов и краткую информацию о каждом из них.

Также здесь располагается экран, показывающий виртуальную экспозицию псковской иконописи. С помощью виртуальной экспозиции посетители могут узнать о самых древних и ценных памятниках иконописи, которые в будущем будут представлены в верхних залах комплекса, и познакомиться с сюжетами некоторых из них.

Экспозиция будет работать в течение 2024 года в Поганкиных палатах.

Согласно данным из открытых источников, Поганкин — богатый купец, жил в середине XVII века; происходил из старинного псковского купеческого рода, славившегося в свое время богатствами. Вел большие торговые обороты и составил громадное состояние; оно было нажито далеко не праведными путями, и хотя предание и говорит, что Поганкины были единственные в свое время торговцы, которые вели правильную торговлю, но исторические документы показывают обратное.