"За 11 месяцев текущего года путешественники совершили почти 3,5 млн турпоездок в Приморье, что на полмиллиона больше, чем за весь 2022 год. Больше всего гостей регион принял из Хабаровского края", — процитировали в сообщении главу регионального агентства по туризму Арсения Крепского

Кроме того, в 2023 году открылись прямые авиарейсы между Приморьем и Пекином, Харбином, Далянем.

Глава агентства подчеркнул, что за 11 месяцев текущего года путешественники совершили почти 3,5 миллиона турпоездок в Приморье, что на полмиллиона больше, чем за весь 2022 год. Больше всего гостей регион принял из Хабаровского края

Как сообщалось, с 1 августа в РФ возобновились групповые туристические поездки в рамках реализации соглашения о безвизовых туристических обменах с Китаем. В середине августа из Приморья в Китай отправились первые группы — через автомобильный пункт пропуска Краскино прошли сразу 162 человека в составе девяти групп.

Соглашение о безвизовых групповых турпоездках было подписано правительствами Китая и России в феврале 2000 года. Действие соглашения было приостановлено в январе 2021 года из-за пандемии коронавируса и возобновлено 20 февраля 2023 года.